Новым председателем арбитражного суда по Северо-Западу стал Сергей Маркин Ранее возглавлял Арбитражный суд Карелии

Новым председателем Арбитражного суда Северо-Западного округа стал Мергей Маркин. Об этом в пятницу сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова.

Маркина представил подчиненным заместитель председателя Верховного суда Олега Свириденко. Также с назначением его поздравил Говорунов.

Отметим, с 2013 года Маркин возглавлял Арбитражный суд республики Карелия. Сергей Маркин – выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета. Предыдущим председателем арбитража Северо-Западного округа был Игорь Стрелов.