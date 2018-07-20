Все новости

20.07.18 / 18:25 Новости / Петербург и Ленобласть

Новым председателем арбитражного суда по Северо-Западу стал Сергей Маркин

Ранее возглавлял Арбитражный суд Карелии

Новым председателем Арбитражного суда Северо-Западного округа стал Мергей Маркин. Об этом в пятницу сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова.

Маркина представил подчиненным заместитель председателя Верховного суда Олега Свириденко. Также с назначением его поздравил Говорунов.

Отметим, с 2013 года Маркин возглавлял Арбитражный суд республики Карелия. Сергей Маркин – выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета. Предыдущим председателем арбитража Северо-Западного округа был Игорь Стрелов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.