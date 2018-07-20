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20.07.18 / 14:51 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ПК ТС готова вложить 2 млрд рублей в производство трамваев в Петербурге

Презентовали новую площадку

Фото АБН

Производственная компания «Транспортные системы» (ПК ТС) готова вложить в трамвайное производство в Петербурге порядка 2 млрд рублей. Об этом журналистам в пятницу рассказал президент компании Феликс Винокур в ходе презентации новой площадки, передает корреспондент АБН.

Производство расположилось на территории ОЭВРЗ («Трансмашхолдинг»). Инвестиции, по словам гендиректора ПК ТС Александра Дубровкина составили 200 млн рублей. При этом ранее компания занимала территорию «Тверского вагоностроительного завода» (также «Трансмашхолдинг»), но из-за расширения его производства была вынуждена переехать в Петербург.

В настоящее время ПК ТС не исключает, что выкупит у ОЭРВЗ площади. Отметим, ранее холдинг планировал сам развивать на этой территории производство, в частности, модели ЛМ68М4.

«Транспортные системы» реализовали производство по принципу конструктора: разные модели собирают по отдельности из кабины, головной, промежуточной и хвостовой секций. Один трамвай можно собрать за 15 дней. Нынешние мощности позволяют производить 10 трамваев в месяц. При расширении штата темпы можно увеличить до 300 единиц в год. На площадке производят модели трамваев «Витязь-М» для московской трамвайной сети, а также новый трамвай «Львенок».

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Напомним, до 2013 года трамваи в городе производил «Петербургский трамвайно-механический завод» (входил в компанию «Вагонмаш). Вместе с головным предприятием производство обанкротилось. С тех пор для городской трамвайной сети поставлялись машины иногороднего и иностранного производства.

Ранее о планах наладить производство трамваев в городе на Неве заявила группа Stadler. Производство должно было стартовать в 2016 году. Однако пока что этого не произошло.

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Реплики

  1. Хельга 21.07.2018 at 00:13 - Reply

    Замечательно!А нельзя было «бабки»вложить в развитие питерского метро?!Приморский район-весь в новостройках,и уже давненько обещают строительство метро «Шуваловский проспект»!А народ никто и никак не информирует,когда же будет обозначенное метро?Кстати,здесь очень плохо с общественным транспортом-одни маршрутки!!А между тем-в Москве все вводятся и вводятся все новые станции метро.Несправедливо!!!

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