Корпорация развития Северного Кавказа решила направить на проекты СКФО 4,8 млрд рублей Для улучшения жизни людей

Корпорация развития Северного Кавказа решила направить проекты Северо-Кавказского федерального округа около 4,8 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил первый замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Деньги пойдут на реализацию инвестиционных проектов, передает ТАСС. Проекты должны соответствовать приоритетным национальным задачам.

Главная цель – улучшение жизни людей, заявил Байсултанов. В частности, создание новых рабочих мест, возможность реализации инициатив в регионе и другое.

Отметим, Корпорация развития Северного Кавказа создана в 2010 году. Основная цель – развитие инвестиционной среды в СКФО. Для этого организация привлекает инвесторов и реализовывает проекты в регионе.