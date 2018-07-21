Корпорация развития Северного Кавказа решила направить на проекты СКФО 4,8 млрд рублей

Корпорация развития Северного Кавказа решила направить проекты Северо-Кавказского федерального округа около 4,8 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил первый замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
Деньги пойдут на реализацию инвестиционных проектов, передает ТАСС. Проекты должны соответствовать приоритетным национальным задачам.
Главная цель – улучшение жизни людей, заявил Байсултанов. В частности, создание новых рабочих мест, возможность реализации инициатив в регионе и другое.
Отметим, Корпорация развития Северного Кавказа создана в 2010 году. Основная цель – развитие инвестиционной среды в СКФО. Для этого организация привлекает инвесторов и реализовывает проекты в регионе.
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