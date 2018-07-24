В Петербурге до 1 сентября ограничат движение по Большеохтинскому мосту По ночам

В Петербурге с 26 июля до 1 сентября ограничат движение по Большеохтинскому мосту. Об этом накануне заявили в ГАТИ Петербурга.

Ограничения будут действовать по ночам, с 21:00 до 7:00. На мосту будут устанавливать временное ограждение.

Также м 26 июля и до 3 сентября ограничат движение транспорта по проспекту Авиаконструкторов на участке от улицы Шаврова до улицы Ильюшина. На проспекте Авиаконструкторов будут ремонтировать трамвайные пути. А с 26 июля до 18 августа ограничат движение по проспекту Тореза у дома 82. Там будут реконструировать светофор.