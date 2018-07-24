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24.07.18 / 18:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Сотрудники ФСБ проводят обыски в петербургском Доме молодежи

Якобы по делу о контрактах с ГГУП «Минерал»

Коллаж АБН

Сотрудники ФСБ проводят обыски в подведомственном петербургскому комитету по молодежной политике Доме молодежи. Об этом во вторник пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По информации издания, мероприятия связаны с контрактами «Танос», которая та заключала с комитетом по молодежной политике и Домом молодежи. Компания также является подрядчиком ГГУП «Минерал» (подведомственен комитету по природопользованию). Последний в 2016 году выиграл тендеры комитета по молодежной политике Смольного на общую сумму более 20 млн рублей.

Как указывает «Фонтанка», в госзакупках в разных качествах встречалась фамилия Эльвиры Реутской. В настоящий момент Эльвира Реутская руководит петербургским Домом молодежи. Ранее она была помощницей покойного спикера петербургского ЗакСа Вадима Тюльпанова.

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