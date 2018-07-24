Пенсии собираются индексировать с 1 января А не с 1 февраля, как было ранее

Ежегодную индексацию пенсий собираются проводить с 1 января, а не 1 февраля, как это есть сейчас. О соответствующей поправке ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста во вторник рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В настоящий момент с 1 февраля идет индексация пенсий на уровень прошлогодней инфляции, пишет «Интерфакс». Дополнительную индексацию пенсий проводят с 1 апреля с учетом доходов ПФР.

Напомним, о повышении пенсионного возраста в правительстве объявили в середине июня. Законопроект внесли в Госдуму со следующими параметрами: возраст выхода на пенсию мужчин составит 65 лет, женщин – 63 года. Правительство обещает, что с 2019 года индексация пенсий превысит инфляцию в два раза и составит около 1 тыс. рублей. К 2024 году средняя пенсия по старости составит 20 тыс. рублей, а не 14 тыс. рублей, как в настоящий момент.