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24.07.18 / 13:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Пенсии собираются индексировать с 1 января

А не с 1 февраля, как было ранее

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Коллаж АБН

Ежегодную индексацию пенсий собираются проводить с 1 января, а не 1 февраля, как это есть сейчас. О соответствующей поправке ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста во вторник рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В настоящий момент с 1 февраля идет индексация пенсий на уровень прошлогодней инфляции, пишет «Интерфакс». Дополнительную индексацию пенсий проводят с 1 апреля с учетом доходов ПФР.

Напомним, о повышении пенсионного возраста в правительстве объявили в середине июня. Законопроект внесли в Госдуму со следующими параметрами: возраст выхода на пенсию мужчин составит 65 лет, женщин – 63 года. Правительство обещает, что с 2019 года индексация пенсий превысит инфляцию в два раза и составит около 1 тыс. рублей. К 2024 году средняя пенсия по старости составит 20 тыс. рублей, а не 14 тыс. рублей, как в настоящий момент.

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