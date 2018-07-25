Три фактора в пользу ключевой ставки

В пятницу, 27 июля, состоится очередное заседание совета директоров Банка России. Надежды на снижение ключевой ставки можно оставить в прошлом. Ситуация в экономике и геополитике не позволяет регулятору придерживаться ранее намеченного курса, направленного на смягчение денежно-кредитной политики. В связи с этим с большой долей вероятности процентная ставка останется на уровне 7,25%.

Анна Кокорева Заместитель директора аналитического департамента «Альпари»

Среди факторов, которые препятствуют дальнейшему понижению ставки, стоит отметить в первую очередь рост проинфляционных рисков. В частности, речь идет о решении правительства повысить с 1 января 2019 года ставку НДС с 18% до 20%, что начнет отражаться в ценах уже в конце года, а в начале 2019 года приведет к их скачку, а значит, и увеличению инфляции. В этот период ЦБ РФ не исключает, что показатель инфляции выйдет за пределы таргета в 4%.

Во-вторых, валютный курс итак достаточно высокий, мы все прекрасно понимаем, что снижение ставки ведет к ослаблению рубля. В то время, когда на бирже за доллар США предлагают 63 рубля, а за евро — 73,5 рубля при стоимости барреля нефти марки Brent $74, даже несущественное снижение ставки приведет к тому, что курс поползет вверх, а значит, показатель инфляции — тоже. Это будет выгодно для наших экспортеров и бюджета, но о гражданах тоже следует подумать.

Кстати, нужно сказать и о бюджете. Минфин своими покупками валюты на внутреннем рынке также создает давление на валютный курс. Конечно, это не может являться какой-то значимой причиной, по которой Центробанк РФ ограничивает себя в действиях, тем не менее, этот фактор учитывается тоже. Ведь при других условиях рубль мог укрепляться параллельно с ростом цен на нефть, и регулятор мог бы не волноваться об излишних колебаниях при снижении ставки.

Третьей важной причиной, по которой Банк России не будет менять ставку, являются новые санкции. Известно, что США готовят пакет новых санкций в отношении России. На этот раз ограничения могут коснуться государственного долга. Санкции подобного характера предлагаются американскими чиновниками не в первый раз, но еще ни разу не были одобрены. Однако это не означает, что в этот раз ситуация повторится. Само намерение уже может негативно повлиять на российский рынок. На текущий момент ЦБ РФ фиксирует отток иностранного капитала из российских ОФЗ, на слухах о санкциях отток может усилиться.

Введение новых ограничений в принципе негативно повлияет на экономику страны и может привести к ухудшению ее макроэкономических показателей. Реакция рубля также последует, а значит риски дальнейшего ослабления национальной валюты возрастают, а вместе с ними увеличиваются и риски роста инфляции.

Вместе с тем, причин для повышения ставки тоже нет. Это будет необходимо при резком росте инфляции, а пока она на уровне 2,3% в годовом выражении. Также поводом для увеличения ставки может стать обвал рубля, но и этого пока не предвидится. По оценкам «Альпари», до конца лета пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,5-64,0 рубля, а пара евро/рубль – в коридоре 72,0-74,5 рубля.