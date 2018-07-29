В Петербурге сделали карту заказных убийств бизнесменов в 90-е Данные взяты из СМИ

Журналист Андрей Дорожный составил интерактивную карту Петербурга, на которой отмечены места совершения заказных убийств бизнесменов в период с 1992 по 2005 годы. Соответствующая публикация появилась в соцсетях 27 июля, но широко известно об этом стало в воскресенье.

Журналист взял за основу исследование издания «Петербургский предприниматель» от 2005 года, в котором были собраны данные из федеральных и местных СМИ. Отмечается, что в исследование не вошла информация о чиновниках и криминальных авторитетах.

Ранее сообщалось, что активисты запустили интерактивную «карту полиции» в Петербурге. На ней можно посмотреть адрес ближайшего отдела полиции и его рейтинг, а также узнать имя своего участкового. Кроме того, на сайте размещены памятки по взаимодействию с правоохранительными органами. В настоящее время карта включает данные по Петербургу, Москве и Воронежу.