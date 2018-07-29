В Петербурге объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до «Пулково»

В Петербурге объявили конкурс на заключение концессионного соглашения по строительству линии железнодорожного сообщения до аэропорта «Пулково». Об этом стало известно накануне из материалов на сайте госзакупок.
Заявки будут принимать до октября 2018 года, а победителя объявят в марте 2019 года. Проект предполагает строительство линии аэроэкспресса, а также железнодорожной станции «Пулково», пишет «Фонтанка».
Добавим, стоимость проекта оценивается в 18,8 млрд рублей, из которых порядка 8,8 млрд рублей составят частные инвестиции. По плану, после создания линии аэроэкспресса, время в пути до петербургского аэропорта составит около получаса. Между тем в городском комитете по инвестициям сообщили, что основная цель создания линии ж/д сообщения – обеспечение пассажиров скоростным транспортом от «Пулково» до центра Петербурга, который не зависел бы от погоды и дорожно-транспортной обстановки.
Напомним, Смольный подписал соглашение о строительстве аэроэкспресса до «Пулково» на ПМЭФ-2018. Документ подписали губернатор города Георгий Полтавченко и гендиректор ООО «Аэроэкспресс» Алексей Криворучко. Полтавченко отмечал, что городские власти надеются на участие компании в конкурсе.
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Реплики
Полная глупость эта затея! Кто станет ездить за 200 руб, и Петербург это не Москва!
Если уж не знают куда девать деньги, так аэроэкспресс из Пулкова надо делать в Гатчину, которая должна стать областным центром Ленинградской области! прежде чем, что то делать. надо сначала, все хорошо подумать!
А для Гатчины это было бы хорошо!
И так никто не жалуется.. добираться до нашего аэропорта от метро МОСКОВСКАЯ не проблема, все успевают. а в центр и не нужно, метро возит. Мы же не в 50 км от города имеем аэропорт, как в Москве.