В Петербурге объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до «Пулково» Победителя определят в марте 2019 года

В Петербурге объявили конкурс на заключение концессионного соглашения по строительству линии железнодорожного сообщения до аэропорта «Пулково». Об этом стало известно накануне из материалов на сайте госзакупок.

Заявки будут принимать до октября 2018 года, а победителя объявят в марте 2019 года. Проект предполагает строительство линии аэроэкспресса, а также железнодорожной станции «Пулково», пишет «Фонтанка».

Добавим, стоимость проекта оценивается в 18,8 млрд рублей, из которых порядка 8,8 млрд рублей составят частные инвестиции. По плану, после создания линии аэроэкспресса, время в пути до петербургского аэропорта составит около получаса. Между тем в городском комитете по инвестициям сообщили, что основная цель создания линии ж/д сообщения – обеспечение пассажиров скоростным транспортом от «Пулково» до центра Петербурга, который не зависел бы от погоды и дорожно-транспортной обстановки.

Напомним, Смольный подписал соглашение о строительстве аэроэкспресса до «Пулково» на ПМЭФ-2018. Документ подписали губернатор города Георгий Полтавченко и гендиректор ООО «Аэроэкспресс» Алексей Криворучко. Полтавченко отмечал, что городские власти надеются на участие компании в конкурсе.