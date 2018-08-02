Самый богатый чиновник Смольного уволился по собственному желанию Возможной причиной его ухода называют его декларацию о доходах

Начальник комитета по внешним связям Петербурга Павел Шашин ушел в отставку. Об этом в четверг сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в ведомстве.

Сообщается, что заявление было написано по собственному желанию. Однако возможной причиной ухода Шашина называют его декларацию о доходах и желание избежать возможных проверок.

Напомним, в 2017 году Шашин стал самым богатым чиновником в правительстве Петербурга. По итогам года Шашин, согласно отчету, он получил 120,6 млн дохода. Годом ранее эта сумма составляла 1,2 млн рублей, а до 2016 года она не превышала 1 млн рублей.