В Петербурге стало на 30% меньше поддельных банкнот Как и во всем Северо-Западном регионе

Количество поддельных банкнот в Петербурге сократилось на 30% год к году. Об этом в пятницу сообщили в Северо-Западном управлении ЦБ.

В Петербурге за полгода выявили 1,9 тыс. поддельных банкнот, большая часть из которых номиналом в 5 тыс. рублей. Всего в регионе обнаружили и вывели из обращения 2,5 тыс. подделок, что также на 30% меньше прошлогоднего показателя.

Напомним, осенью прошлого года ЦБ ввел в обращение банкноты в 200 и 2 тыс. рублей. В апреле доля новых банкнот составила 1,7% в общем обращении. По апрельским данным, с начала 2018 года 200-рублевых купюр стало в четыре раза больше, 2000-рублевых – в пять раз. Больше всего, по данным ЦБ, в обращении находится банкнот номиналом в 1 тыс. рублей.