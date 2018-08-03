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03.08.18 / 10:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге стабилизировались цены на бензин

По словам Тукаева, наблюдается тенденция к снижению цен

Фото АБН

Оптовые цены на бензин в Петербурге стабилизировались по сравнению с ситуацией в июне. Об этом в четверг заявил замруководителя петербургского подразделения ФАС Вячеслав Тукаев.

По словам Тукаева, в настоящее время наблюдается тенденция к снижению цен. Стоимость бензина АИ-92 составляет 52,1 тыс. рублей за тонну, АИ-95 – 54. Тыс. рублей за тонну. Сектор розницы также стабилизировался вслед за оптовыми ценами, передает слова Тукаева РИА «Новости».

Напомним, цены на бензин резко выросли в России весной. В мае средняя цена выросла до 41-42 рубля за литр. В итоге с начала года цены на бензин выросли на 7,7%. В связи с этим правительство решило снизить акцизы на топливо и договориться с нефтяными компаниями о фиксации цен на уровне 30 мая.

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