Россия нарастила экспорт продукции АПК на 29% за январь-май Зерна, рыбы и морепродуктов

По итогам первых пяти месяцев 2018 года Россия увеличила экспорт продукции АПК на 29,2% год к году. Об этом в пятницу сообщили в Минсельхозе РФ.

В ведомстве оценивают общий объем экспорта за январь-май в $9,5 млрд. Основными экспортируемыми продуктами стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли.

В частности, Россия поставила на зарубежные рынки около 17,1 млн тонн пшеницы на общую сумму $3,1 млрд. Год к году показатель вырос в 1,7 раз (на $1,3 млрд). Основным импортером стал Египет, на 22,2% увеличивший объем закупок. Закупки пшеницы также нарастили Турция (в 2,4 раза), Латвия (в 3,4 раза) и Вьетнам (в 19 раз).

Добавим, в июле Минсельхоз сообщал, что урожай пшеницы в этом году может составить около 64,4 млн тонн. В ведомстве уточнили, что общий урожай зерна ожидается на уровне 100 млн тонн. При этом потери урожая могут составить до 30 млн тонн, поскольку в нескольких регионах сохраняется засуха.