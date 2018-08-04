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04.08.18 / 14:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Росстат: Средняя зарплата в России составила 42,5 тыс. рублей в I полугодии

Это на 11,2% больше год к году

Фото АБН

По итогам первых шести месяцев 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России составила 42 550 рублей. Об этом стало известно в субботу из материалов Росстата.

Согласно данным организации, год к году этот показатель вырос на 11,2% — тогда средняя зарплата составляла 38 049 рублей. Более того, среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь-июнь на 8% превышает показатель всего прошлого года (39 176 рублей).

Ранее экономисты повысили прогноз роста номинальных зарплат в РФ на 10% в годовом выражении. Сообщалось, что это произойдет из-за ускоренной индексации зарплат в госсекторе. Так, в январе зарплаты в этой области выросли на 17,1%.

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