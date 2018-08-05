Эксперты отметили рост стоимости пшеницы на биржах

Эксперты отметили рост стоимости пшеницы на биржах. Об этом стало известно в субботу.

Урожай пшеницы в текущем году может достичь трехлетнего минимума, передает «Коммерсант» данные Международного зернового совета. В начале июля прогноз составил около 2,077 млрд т, а в конце июля – 2,059 млрд т. Совет считает, что существует вероятность дальнейшего снижения прогноза.

Из-за сильной засухи и неурожая стоимость пшеницы начала расти, заявили в Британском совете по развитию сельского хозяйства и растениеводства. В частности, увеличились ноябрьские-декабрьские фьючерсы на поставку фуражной и мукомольной пшеницы.

На прошлой неделе фьючерсы на пшеницы увеличились до максимального за последние три года значения, передает The Wall Street Journal. На парижских торгах стоимость мукомольной пшеницы выросла на 3% с начала года.

Отметим, Минсельхоз России заявил об уменьшении урожая пшеницы в текущем году. По данным ведомства, он составит 64,4 млн т. Причина – неблагоприятные условия. Урожай пшеницы в прошлом году составил 85,9 млн т.