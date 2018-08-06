Арбитраж Петербурга прекратил производство по иску компании Бондарчука к «Смешарикам»

Арбитражный суд Петербурга прекратил производство по иску компании «Арт Пикчерс студия», основанной Федором Бондарчуком, к компании «Смешарики». Об этом стало известно в понедельник из картотеки суда.
Отметим, в картотеке арбитража причина такого решения не названа. «Арт Пикчерс студия» намеревалась получить от «Смешариков» 126,7 млн рублей.
Иск был подан весной. Правообладатель требовал компенсации за упущенную прибыль в международном прокате мультфильмов «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю». В мае суд решил приостановить производство по иску «Арт Пикчерс студия» к «Смешарикам».В компании «Рики», которая занимается продвижением мультфильмов, говорили, что считают иск необоснованным. Как сообщали ТАСС представители компании, ответственность за несостоявшийся прокат нужно возлагать на международного агента, компанию Odin’s Eye Entertainment.
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