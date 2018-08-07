Путин поддержал создание ОЭЗ в Воронежской области Проект «хорошо продуман»

Президент России Владимир Путин поддержал создание особой экономической зоны в Воронежской области. Такое заявление он сделал во время встречи с губернатором региона Александром Гусевым во вторник.

Гусев рассказал президенту о проекте ОЭЗ. Он предполагает создание до 15 предприятий в течение четырех-пяти лет. Общий объем инвестиций составит 30 млрд рублей, заявил Гусев. По словам губернатора Воронежской области, в регионе появится около 3 тыс. рабочих мест.

Также Гусев отметил, что две компании готовы размещать свои производства в ОЭЗ региона. В частности, регион планирует предложить размещение в ОЭЗ концерну «Созвездие». Еще идут переговоры с пятью-шестью организациями, сообщил глава области.

Путин отметил, что проект ОЭЗ «хорошо продуман» и подготовлен. По мнению президента, он может дать положительный эффект для региона.

Добавим, в прошлом году Государственная Дума утвердила налоговые льготы для резидентов ОЭЗ. Налог на прибыль составил 2%. Ранее она была равна 3%. Льгота действительная до 31 декабря 2020 года.