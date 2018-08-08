ЦИК одобрил формулировку вопроса для референдума по пенсионному возрасту Он соответствует требованиям

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) одобрила формулировку вопроса для референдума по пенсионному возрасту. Соответствующее решение принято на заседании организации в среду.

Вопрос для референдума предложила инициативная группа, которая создана представителем «Справедливой России» Ильей Свиридовым. Формулировка вопроса: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

ЦИК посчитал, что вопрос соответствует требованиям шестой статьи федерального конституционного закона «О референдума РФ». Теперь инициативная группа должна собрать 2 млн подписей для проведения референдума.

Обновление 12:10: ЦИК одобрил еще две формулировки вопросов на референдум по повышению пенсионного возраста. Их подали алтайское отделение партии КПРФ и Подмосковным Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Напомним, ранее ЦИК не одобрил формулировку аналогичного вопроса от КПРФ. Комиссия посчитала, что вопрос составлен некорректно. При этом, ЦИК признал право требовать проведения референдума. В настоящий момент в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о повышении пенсионного возраста.