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09.08.18 / 21:58 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ФНС подала иск о банкротстве подрядчика «Метростроя»

Требования – 96,05 млн рублей

Фото АБН

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Петербургу подала иск о банкротстве ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой». Об этом стало известно в четверг из картотеки арбитражных дел.

Сумма требований составляет 96,05 млн рублей. Иск зарегистрировали накануне, но его еще не приняли к производству.

Отметим, «Семнадцатое управление «Метрострой» является подрядчиком «Метростроя». Компания принимала участие в строительстве станций «Василеостровская», «Крестовский остров», «Адмиралтейская» и других. Добавим, ранее АО «Петербургская сбытовая компания» подала иски к ОАО «Метрострою» и его дочерним предприятиям. Причина – задолженность в 46,8 млн рублей.

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