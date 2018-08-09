ФНС подала иск о банкротстве подрядчика «Метростроя» Требования – 96,05 млн рублей

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Петербургу подала иск о банкротстве ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой». Об этом стало известно в четверг из картотеки арбитражных дел.

Сумма требований составляет 96,05 млн рублей. Иск зарегистрировали накануне, но его еще не приняли к производству.

Отметим, «Семнадцатое управление «Метрострой» является подрядчиком «Метростроя». Компания принимала участие в строительстве станций «Василеостровская», «Крестовский остров», «Адмиралтейская» и других. Добавим, ранее АО «Петербургская сбытовая компания» подала иски к ОАО «Метрострою» и его дочерним предприятиям. Причина – задолженность в 46,8 млн рублей.