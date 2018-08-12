Музей городской скульптуры Петербурга разыскивает группу молодых людей, которые пытались пожарить шашлыки на Медном всаднике

Музей городской скульптуры Петербурга разыскивает группу молодых людей, которые пытались разжечь мангал и приготовить шашлыки на Гром-камне Медного всадника. Об этом в музее сообщили в воскресенье.
Музей ссылается на девушку, которая сфотографировала произошедшее. Инцидент случился в ночь на 5 августа.
Как свидетельствует очевидец, на Гром-камень подняли пакет с углем, разобранный мангал и мясо. Судя по фотографиям, некоторым удалось забраться прямо на шею коня Медного всадника.
В музее городской скульптуры охарактеризовали произошедшее как акт вандализма. Свидетелей просят писать на почту pr.gmgs@gmail.com или звонить по номерам 274-26-35, 271-27-04.
Напомним, Медный всадник – объект культурного наследия федерального значения. Открытие этого памятника Петру I состоялось в августе 1782 года.
110 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.