Музей городской скульптуры Петербурга разыскивает группу молодых людей, которые пытались пожарить шашлыки на Медном всаднике Музей называет произошедшее актом вандализма

Музей городской скульптуры Петербурга разыскивает группу молодых людей, которые пытались разжечь мангал и приготовить шашлыки на Гром-камне Медного всадника. Об этом в музее сообщили в воскресенье.

Музей ссылается на девушку, которая сфотографировала произошедшее. Инцидент случился в ночь на 5 августа.

Как свидетельствует очевидец, на Гром-камень подняли пакет с углем, разобранный мангал и мясо. Судя по фотографиям, некоторым удалось забраться прямо на шею коня Медного всадника.

В музее городской скульптуры охарактеризовали произошедшее как акт вандализма. Свидетелей просят писать на почту pr.gmgs@gmail.com или звонить по номерам 274-26-35, 271-27-04.

Напомним, Медный всадник – объект культурного наследия федерального значения. Открытие этого памятника Петру I состоялось в августе 1782 года.