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13.08.18 / 16:38 Новости / Россия и мир

В четырех регионах России провели 25 обысков по делу о незаконной банковской деятельности

В Калужской области, Петербурге Москве и Московской области

Коллаж АБН

В четырех регионах России провели 25 обысков по делу о мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД России.

Обыски провели сотрудники полиции и Росгвардии в Московском регионе, Петербурга и Калужской области. Обыски проводили по месту работы и месту жительства фигурантов дела. В ходе обысков силовики изъяли бухгалтерию, флешки и диски, а также печати юрлиц.

Отметим, после проведения обысков были задержаны три человека. Их подозревают в выводе средств за границу. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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