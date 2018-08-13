В четырех регионах России провели 25 обысков по делу о незаконной банковской деятельности В Калужской области, Петербурге Москве и Московской области

В четырех регионах России провели 25 обысков по делу о мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД России.

Обыски провели сотрудники полиции и Росгвардии в Московском регионе, Петербурга и Калужской области. Обыски проводили по месту работы и месту жительства фигурантов дела. В ходе обысков силовики изъяли бухгалтерию, флешки и диски, а также печати юрлиц.

Отметим, после проведения обысков были задержаны три человека. Их подозревают в выводе средств за границу. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».