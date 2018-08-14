Смольный решил увеличить затраты на питание школьников

Администрация Петербурга решила увеличить затраты на питание школьников. Об этом стало известно во вторник из публикации соответствующего постановления.
Затраты вырастут на два-шесть рублей на человека, которому положено получение питания за счет государства. Размер компенсации будет зависеть от времени приема еды, передает Neva.Today. Стоимость завтрака вырастет с 56 до 58 рублей, обеда – с 98 до 102 рублей. Комплексный обед станет дороже на шесть рублей и составит 160 рублей.
Добавим, в апреле текущего года петербургская прокуратура разрешила школьникам ходить в учебное заведение без формы. Прокуратура проверила школьные акты «Об одежде обучающихся» и «О школьной форме». В итоге ведомство установило, что документы не соответствуют закону. В частности, закон запрещает не пускать учащихся в школы.
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