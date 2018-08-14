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14.08.18 / 22:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный решил увеличить затраты на питание школьников

Больше на два рубля на человека

Администрация Петербурга решила увеличить затраты на питание школьников. Об этом стало известно во вторник из публикации соответствующего постановления.

Затраты вырастут на два-шесть рублей на человека, которому положено получение питания за счет государства. Размер компенсации будет зависеть от времени приема еды, передает Neva.Today. Стоимость завтрака вырастет с 56 до 58 рублей, обеда – с 98 до 102 рублей. Комплексный обед станет дороже на шесть рублей и составит 160 рублей.

Добавим, в апреле текущего года петербургская прокуратура разрешила школьникам ходить в учебное заведение без формы. Прокуратура проверила школьные акты «Об одежде обучающихся» и «О школьной форме». В итоге ведомство установило, что документы не соответствуют закону. В частности, закон запрещает не пускать учащихся в школы.

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