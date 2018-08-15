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15.08.18 / 20:29 Новости / Россия и мир / Экономика

АТОР: Этой осенью «горящих путевок» в Турцию не будет

«Семейные» путевки будут стоить от 50 тыс. рублей

Осенью 2018 года россиянам не стоит ждать «горящих туров» в Турцию. Об этом в среду рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры сообщают, что не только не собираются продавать «горящие путевки», но и намерены увеличить цены на туры. Это связано с тем, что выросла цена на авиатопливо, уменьшилось количество субсидий для туроператоров, уменьшилось количество спецпредложений от отелей, а также в очередной раз ослаб рубль, пишет «Интерфакс».

Примерное подорожание в АТОР оценивают в 10%. Минимальную стоимость тура на семь ночей на двоих взрослых с ребенком в трехзвездочный отель по тарифу «все включено» оценивают в 50-55 тыс. рублей.

Отметим, в I полугодии 2018 года Турция стала лидером выездного туризма в России, сообщили в ФСБ. Туристических поездок насчитали 1,8 млн.

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