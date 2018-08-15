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15.08.18 / 19:50 Новости / Политика / Россия и мир

США ввели санкции против российского ООО «Профинет» из-за КНДР

Сотрудничало с северокорейскими компаниями

Минфин США ввел санкции против российского ООО «Профинет» в рамках санкций против Северной Кореи. Об этом в среду сообщили в Минфине США.

Также в санкционный список попал руководитель компании Василий Колчанов. Ограничения против зарегистрированного в Находке ООО «Профинет» ввели из-за сотрудничества компании с КНДР.

Согласно данным с официального сайта «Профинет», компания занимается обслуживанием судов в российских портах на Дальнем Востоке. Компания создана в 202 году.

США вводят санкции против КНДР из-за ядерных и ракетных испытаний в стране. Указ президента США о санкциях в связи с этими испытаниями был подписан осенью прошлого года.

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