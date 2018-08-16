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16.08.18 / 18:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Приемная кампания в Европейском университете начнется 21 августа

И продлится до 12 сентября

Фото АБН

Прием в Европейский университет в Петербурге начнется 21 августа. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата ректора вуза Аллу Самолетову.

Сообщается, что документы будут принимать до 12 сентября включительно. Абитуриенты смогут поступить в магистратуру и на дополнительное профобразование. Прием в аспирантуру перенесли на следующий год.

Напомним, на прошлой неделе Европейский университет вновь получил образовательную лицензию. После очередной проверки Рособрнадзор заключил, что в вузе нет нарушений. Из-за задержки учебный год в университете начнется 1 октября. В 2018 году планируется принять 300 студентов.

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