Приемная кампания в Европейском университете начнется 21 августа И продлится до 12 сентября

Прием в Европейский университет в Петербурге начнется 21 августа. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата ректора вуза Аллу Самолетову.

Сообщается, что документы будут принимать до 12 сентября включительно. Абитуриенты смогут поступить в магистратуру и на дополнительное профобразование. Прием в аспирантуру перенесли на следующий год.

Напомним, на прошлой неделе Европейский университет вновь получил образовательную лицензию. После очередной проверки Рособрнадзор заключил, что в вузе нет нарушений. Из-за задержки учебный год в университете начнется 1 октября. В 2018 году планируется принять 300 студентов.