«Дачный дом» в Шувалово станет региональным памятником Сейчас дача находится в частной собственности

Деревянный дачный дом конца XIX века в Шувалово признали региональным памятником. Об этом в пятницу сообщили в КГИОП.

По заказу комитета на бюджетные средства провели историко-культурную экспертизу. Специалисты по итогам проверки заявили о наличии в здании архитектурной и градостроительной ценности. В настоящее время дача находится в частной собственности.

Отметим, деревянный дом расположен в районе исторической дачной застройки конца XIX века, в поселении Шувалово-Озерки, около Нижнего Суздальского озера. Облик зданий сохранился почти без изменений. Дом сооружен из бревен лиственницы, без облицовки. В архитектуре здания использованы национальные мотивы, присущие дачному строительству конца XIX века.