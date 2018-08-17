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17.08.18 / 14:49 Новости / Петербург и Ленобласть

«Дачный дом» в Шувалово станет региональным памятником

Сейчас дача находится в частной собственности

фото: kgiop.gov.spb.ru

Деревянный дачный дом конца XIX века в Шувалово признали региональным памятником. Об этом в пятницу сообщили в КГИОП.

По заказу комитета на бюджетные средства провели историко-культурную экспертизу. Специалисты по итогам проверки заявили о наличии в здании архитектурной и градостроительной ценности. В настоящее время дача находится в частной собственности.

Отметим, деревянный дом расположен в районе исторической дачной застройки конца XIX века, в поселении Шувалово-Озерки, около Нижнего Суздальского озера. Облик зданий сохранился почти без изменений. Дом сооружен из бревен лиственницы, без облицовки. В архитектуре здания использованы национальные мотивы, присущие дачному строительству конца XIX века.

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