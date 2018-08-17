Реальные располагаемые доходы россиян в июле снизились на 4,7% по сравнению с июнем Но выросла год к году

Реальные располагаемые доходы россиян в июле 2018 года снизились на 4,7% по сравнению с показателем июня текущего года. Об этом в пятницу сообщили в Росстате.

При этом по сравнению с июлем прошлого года реальные располагаемые доходы выросли на 2%. В январе-июле 2018 года доходы населения выросли на 2,6% в годовом разрезе, отмечает Росстат.

Среднемесячная начисленная зарплата составила 42,64 тыс. рублей с ростом более чем на 10% год к году. Денежные доходы на душу населения составили 32,3 тыс. рублей с увеличением на 5,1%.

Отметим, в июне этого года рост реальных располагаемых доходов год к году составил 0,2%. При этом по сравнению с маем он вырос на 10,1%. Среднемесячная зарплата по сравнению с июнем 2017 года выросла на 9,7%, а по сравнению с маем 2018 года – на 4%.

Годовая инфляция в июле 2018 года составляет 2,5%. За месяц она выросла на 0,3%. С начала года – на 2,3%.