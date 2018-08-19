Президентская библиотека в Петербурге будет работать шесть дней вместо трех Поменяла режим работы впервые с открытия

Президентская библиотека в Петербурге с сентября будет работать шесть дней в неделю вместо трех. Об этом накануне сообщили в библиотеке.

Электронный зал будет работать с понедельник по субботу с одним выходным в воскресенье. В библиотеке отметили, что изучать электронные ресурсы приходит все больше людей, которым не хватает мест в зале.

Раньше библиотека работала только три дня в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Такой режим работы был установлен с начала работы библиотеки в 2009 году.

Отметим, в числе библиотеке хранятся копии около 700 тыс. документов, или 70 млн сканов. Среди них — архивные материалы фонда Петра Столыпина, Николая II, а также документы первых лет советской власти и времен Великой Отечественной войны. Президентская библиотека связана более чем с 600 центрами удаленного доступа в 85 российских регионах и почти 30 странах мира.