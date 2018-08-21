Китай оценил стоимость высокоскоростной магистрали до Владивостока в $7 млрд Из города Суйфэньхэ

Пекин оценил затраты на строительство высокоскоростной магистрали из приграничного города Суйфэньхэ до Владивостока в $7 млрд. Об этом во вторник заявил вице-премьер России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Китай считает создание такой магистрали рентабельным, подчеркнул Трутнев. По его словам, одна из китайских компаний разработала полностью технико-экономическое обоснование проекта. Зарубежные инвесторы уже готовы начать строительство, они ждут нескольких согласований с российской стороны, пишет РИА Новости.

Напомним, высокоскоростную магистраль планируют протянуть до Владивостока из китайского города Муданьцзяна. Ее строительство китайская компания China Railway Dongfang Group предложила в ноябре прошлого года. В апреле администрация Приморского края подписала соглашение с компанией. Предполагается, что скорость движения по магистрали составит 250 км/ч.