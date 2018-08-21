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21.08.18 / 18:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Курбан-Байрам в Петербурге посетили более 110 тыс. мусульман

При этом ГУ МВД по Петербургу сообщает о 52 тыс. человек

К Петербургской Соборной мечети на праздничный намаз Курбан-Байрам пришли более 110 тыс. мусульман. Об этом во вторник сообщает «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга» со ссылкой на данные независимых наблюдателей.

Сообщается также, что у мечети им. Жафяр-Хазрата Пончаева собралось около 21 тыс. человек, а на Московский проспект пришли 6 тыс. мусульман. При этом ГУ МВД по Петербургу сообщает о 52 тыс. мусульман, посетивших праздник.

Напомним, мероприятие прошло во вторник утром в Петербурге. В связи с проведением мусульманского праздника в городе перекрывали движение транспорта по Кронверкскому проспекту, а также по Крестьянскому и Конному переулкам.

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