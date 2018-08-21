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21.08.18 / 19:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге 23 августа пройдет прощание с Михаилом Бобровым

Его похоронят на Серафимовском мемориальном кладбище

фото: facebook.com/aleksandr.zapesotsky

Церемония прощания с почетным гражданином Петербурга Михаилом Бобровым состоится 23 августа в «Юбилейном». Об этом во вторник сообщили в Смольном.

Боброва похоронят на Серафимовском мемориальном кладбище, передает ТАСС. Такой, по словам сына, была его собственная просьба.

Напомним, заслуженный тренер РФ Михаил Бобров ушел из жизни 19 августа. Михаил Бобров был альпинистом. Его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса за покорение Северного полюса. Также Бобров участвовал в маскировке архитектурных памятников в годы блокады.

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