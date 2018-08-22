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22.08.18 / 21:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд

Из-за санкций

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Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 5 млрд франков, что эквивалентно $5 млрд. Об этом пишет Reuters в среду со ссылкой на отчетность банка.

Заморозка активов связана с санкциями США в отношении России. В пресс-службе банка агентству Reuters пояснили, что банк действует в соответствии с нормами международных регуляторов и соблюдает санкции, в том числе те, что связаны с Россией.

Активы были заморожены во II квартале 2018 года. Данные о владельцах счетов Credit Suisse не раскрывает.

Напомним, в июле СМИ писали, что швейцарские банки Credit Suisse, UBS и Julius Baer заморозили активы российского бизнесмена Виктора Вексельберга. Сумму, хранящуюся на счетах, оценили в $1 млрд.

В 2009 году Credit Suisse платил штраф за нарушение условий международных санкций. Тогда банк поплатился на $563 млн за нарушение санкций против Ирана.

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