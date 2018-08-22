В СК уточнили причину обысков в «Петербургском метрополитене» Подрядчик подземки похитил 32 млн рублей при выполнении работ

Обыски в помещениях ГУП «Петербургский метрополитен» проводились в связи с уголовным делом о мошенничестве, которое было совершено в 2015 году. Об этом в среду сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу.

В ведомстве уточнили, что в 2015 году неизвестные из числа работников одной из фирм, введя в заблуждение руководство подземки, заключили договор с метрополитеном на модернизацию оборудования. После этого они нашли контрафакт по завышенной стоимости, который и использовали для выполнения работ.

Согласно договоренностям, метрополитен перечислил фирме порядка 32 млн рублей, которые злоумышленники похитили. В настоящий момент сотрудники СК вместе с УФСБ по Петербургу и Ленобласти проводят мероприятия, направленные на поиск злоумышленников.

Ранее в среду УФСБ сообщило, что проводит следственные действия в офисах ГУП «Петербургский метрополитен» и подрядчиков. Сообщалось, что мероприятия связаны с делом о мошенничестве по факту поставок контрафакта для нужд подземки. Однако какие-либо другие подробности не сообщались.