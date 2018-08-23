Роспотребнадзор подтвердил вспышку гепатита А на заводах Nissan и Toyota в Петербурге Обвинили компанию MFC Foods

Управление Роспотребнадзора по Петербургу подтвердило вспышку вирусного гепатита А среди работников заводов Nissan и Toyota. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

Несколько случаев перенесенного гепатита А зарегистрировали в августе. К концу месяца лаборатории подтвердили вирус. По данным ведомства, гепатитом А больны по девять сотрудников каждого из предприятий.

Также в Роспотребнадзоре рассказали о первых результатах санитарно-эпидемиологического исследования. Пробы продукции из столовой предприятий не соответствовали гигиеническим нормативам.

Ведомство обвинило в нарушениях компанию MFC Foods (ООО «эМэФСи»), которая занимается кейтерингом на заводах Nissan и Toyota в Петербурге. Сотрудники столовых оказались не привиты против гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции. В настоящий момент столовые закрыты.

Первоначально о вспышке гепатита А на предприятиях написала «Фонтанка». Издание уточнило, что заводы продолжают работать. По данным СМИ, ежедневно на госпитализацию уходят по несколько сотрудников автозаводов.

Компания MFC входит в United Catering Group. В списке клиентов компании – «Роснефть», РЖД, Volkswagen, концерн «Калашников».