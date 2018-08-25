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25.08.18 / 16:57 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ХК СКА решил построить в Петербурге самую большую хоккейную арену за 20 млрд рублей

На 22,5 тыс. зрителей

Хоккейный клуб СКА решил построить в Петербурге самую большую хоккейную арену за 20 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил президент клуба Геннадий Тимченко.

Клуб хочет провести на новой арене чемпионат мира по хоккею в 2023 году, передает «Фонтанка» слова Тимченко. Вместимость арены составит 22,5 тыс. зрителей.

Напомним, в мае СКА и правительство Петербурга подписали соглашение о реконструкции СКК «Петербургский». Реконструкция должна пройти по государственно-частному партнерству. Размер инвестиций – 15 млрд рублей. Добавим, в настоящий момент самая большая ледовая арена находится в Канаде. Ее вместимость – 21 288 человек.

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