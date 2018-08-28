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28.08.18 / 13:25 Новости / Россия и мир

Роскомнадзор намерен заблокировать «Яндекс.Видео» из-за пиратского контента

Если «Яндекс» не удалит его

Согласно законодательству, сервис «Яндекс.Видео» должен быть заблокирован, если «Яндекс» не удалит пиратский контент. Об этом во вторник заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, «Яндекс» должен удалить ссылки в течение трех суток, передает «Интерфакс». Субботин пояснил, что время отсчитывается с момента направления уведомления о необходимости исполнить судебное решение. Следовательно, срок истекает в четверг «ближе к вечеру».

Накануне сообщалось, что Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости убрать из «Яндекс.Видео» пиратский контент. Мосгорсуд принял соответствующее решение на прошлой неделе. Таким образом суд удовлетворил заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» (входят в «Газпром Медиа»).

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