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29.08.18 / 11:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Савельева переизбрали на пост гендиректора «Аэрофлота»

На пост замдиректора по коммерции и финансам избрали Андрея Чиханчина

Фото АБН

Виталия Савельева переизбрали на пост генерального директора «Аэрофлота» на пятилетний срок. Об этом во вторник сообщили в авиакомпании.

Решение принял совет директоров на заседании 28 августа. На пост замдиректора по коммерции и финансам избрали Андрея Чиханчина, который ранее был главой департамента корпоративных финансов.

Отметим, Виталий Савельев занимает должность генерального директора «Аэрофлота» с 2009 года. В 2011 году он представил президенту РФ стратегию развития группы «Аэрофлот» до 2025 года, согласно которой группа должна войти в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиахолдингов. В 2017 году «Аэрофлот» выполнил поставленные цели с опережением. Стоимость бренда «Аэрофлот» на сегодняшний день составляет $1,4 млрд . Савельев совместно с менеджментом компании подготовил обновленную стратегию развития группы до 2023 года.

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