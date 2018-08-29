Савельева переизбрали на пост гендиректора «Аэрофлота» На пост замдиректора по коммерции и финансам избрали Андрея Чиханчина

Виталия Савельева переизбрали на пост генерального директора «Аэрофлота» на пятилетний срок. Об этом во вторник сообщили в авиакомпании.

Решение принял совет директоров на заседании 28 августа. На пост замдиректора по коммерции и финансам избрали Андрея Чиханчина, который ранее был главой департамента корпоративных финансов.

Отметим, Виталий Савельев занимает должность генерального директора «Аэрофлота» с 2009 года. В 2011 году он представил президенту РФ стратегию развития группы «Аэрофлот» до 2025 года, согласно которой группа должна войти в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиахолдингов. В 2017 году «Аэрофлот» выполнил поставленные цели с опережением. Стоимость бренда «Аэрофлот» на сегодняшний день составляет $1,4 млрд . Савельев совместно с менеджментом компании подготовил обновленную стратегию развития группы до 2023 года.