Путин предложил наказывать за увольнение работников предпенсионного возраста Во время переходного периода предпенсионный возраст - за 5 лет до выхода на пенсию

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Об этом он сообщил в среду в обращении к россиянам.

По словам президента, необходимо установить для работодателей меры наказания за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан этой категории. Он подчеркнул, что на время переходного периода предпенсионным стоит считать возраст за 5 лет до выхода на пенсию.

Добавим, также среди мер по смягчению пенсионной реформы Путин предложил снизить повышение пенсионного возраста для женщин на три года. Согласно поправке, возраст выхода на пенсию должен составлять для женщин 60 лет.