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29.08.18 / 12:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин: возраст выхода на пенсию для женщин должен составить 60 лет

"Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин"

Президент РФ Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу и снизить повышение пенсионного возраста для женщин на три года. Женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, заявил президент в среду. 

«Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет», — предложил Путин.

Отметим, в законопроекте о повышении пенсионного возраста предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет – до 63 лет. Для мужчин же возраст выхода на пенсию повышается на пять лет.

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