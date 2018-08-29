Путин: возраст выхода на пенсию для женщин должен составить 60 лет "Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин"

Президент РФ Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу и снизить повышение пенсионного возраста для женщин на три года. Женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, заявил президент в среду.

«Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет», — предложил Путин.

Отметим, в законопроекте о повышении пенсионного возраста предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет – до 63 лет. Для мужчин же возраст выхода на пенсию повышается на пять лет.