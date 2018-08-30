В Петербурге ограничат движение на Большом Крестовском мосту В связи с заменой асфальта

С 3 сентября в Петербурге ограничат движение транспорта на Большом Крестовском мосту. Об этом в четверг сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Проезд ограничат в связи с заменой асфальта. С 3 по 9 сентября ограничат движение по крайней правой полосе от ул. Большая Зеленина к Петроградской ул. С 10 по 16 сентября — по крайней правой полосе в направлении от Петроградской ул. к ул. Большая Зеленина, а с 17 по 22 сентября – по внутренним полосам в каждом направлении.

Добавим, с 31 августа по 2 сентября на нескольких центральных улицах Петербурга ограничат движение из-за подготовки и проведения концерта. Проезд будет затруднен по Лиговскому проспекту, Невскому проспекту и Дворцовому проезду. Также для автомобилистов закроют движение по Петровской и Петроградской набережным.