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30.08.18 / 19:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Смольном одобрили строительство храма на 300 прихожан на Канонерском острове

Для него просят отрезать часть недавно благоустроенного парка

Фото kupolhrama.ru

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство храма на 300 прихожан, часовни и дома причта на Канонерском острове. Об этом в четверг сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

О строительстве храма попросила православная местная религиозная организация «Приход храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». Храм планируют построить на участке 7, западнее дома 8, литера А.

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Под религиозное использование Смольный хочет отдать более 6 тыс. кв. м земли. Площадь застройки храма составит 535 кв. м, здания храма-часовни — 81 кв. м, здания дома причта — 338 кв. м.

Отметим, городские СМИ обращали внимание на то, что под храм хотят отдать часть недавно благоустроенного парка. Площадь парка составляет 22 тыс. кв. м. Перед тем, как организовать парк, с острова убрали большую несанкционированную свалку.

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