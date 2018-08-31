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31.08.18 / 18:28 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год

Но ухудшил прогноз по росту на III квартал

Коллаж АБН

Центробанк России сохранил прогноз по росту ВВП на 2018 год в целом. Об этом в регуляторе сообщили в пятницу в информационно-аналитическом комментарии «Экономика».

Рост ВВП России составит 1,5-2%, пишут аналитики ЦБ. При этом на III квартал прогноз ухудшен: ВВП вырастет на 1,3-1,7%, полагают эксперты, а не на 1,5-2%, как полагали ранее.

Причиной стало снижение экономической активности. Сократился выпуск машиностроения. Однако объемы производства металлургии восстановились, умеренными темпами рос и выпуск потребительских товаров.

Отметим, по предварительной оценке Росстата, во II квартале 2018 года прирост ВВП составил 1,8%. Оценка ЦБ составляла 1,8-2,2%.

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