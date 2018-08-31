ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год Но ухудшил прогноз по росту на III квартал

Центробанк России сохранил прогноз по росту ВВП на 2018 год в целом. Об этом в регуляторе сообщили в пятницу в информационно-аналитическом комментарии «Экономика».

Рост ВВП России составит 1,5-2%, пишут аналитики ЦБ. При этом на III квартал прогноз ухудшен: ВВП вырастет на 1,3-1,7%, полагают эксперты, а не на 1,5-2%, как полагали ранее.

Причиной стало снижение экономической активности. Сократился выпуск машиностроения. Однако объемы производства металлургии восстановились, умеренными темпами рос и выпуск потребительских товаров.

Отметим, по предварительной оценке Росстата, во II квартале 2018 года прирост ВВП составил 1,8%. Оценка ЦБ составляла 1,8-2,2%.