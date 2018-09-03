В Петербурге активисты зажгли 334 свечи в память о жертвах Беслана

В Петербурге активисты зажгли 334 свечи и выложили ими слово «Беслан» в память о жертвах теракта 2004 года. Акция прошла в понедельник.
Акция памяти прошла на Малой Садовой улице. Количество свечей символизирует количество жертв теракта. К участию в акции приглашали всех желающих, пришедших просили обойтись без политической символики и лозунгов.
Ежегодная акция памяти жертв Беслана pic.twitter.com/yxbJVGW2IZ
— Dave Frenkel (@merr1k) 3 сентября 2018 г.
Отметим, в прошлом году на Малой Садовой уже устроили аналогичную акцию памяти. Напомним, террористы захватили более 1 тыс. заложников в школе в Северной Осетии во время торжественной линейки 1 сентября 20014 года. Штурм школы начался 3 сентября. Погибли 334 человека, из них 186 детей.
Ранее 3 сентября в городе также прошла официальная траурная церемония памяти жертв Беслана. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, члены североосетинской диаспоры и школьники возложили цветы к памятнику «Дети Беслана» в Малоохтинском парке. Также у храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте прошла лития в память о погибших.
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