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03.09.18 / 21:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге активисты зажгли 334 свечи в память о жертвах Беслана

На Малой Садовой улице

Фото Давида Френкеля

В Петербурге активисты зажгли 334 свечи и выложили ими слово «Беслан» в память о жертвах теракта 2004 года. Акция прошла в понедельник.

Акция памяти прошла на Малой Садовой улице. Количество свечей символизирует количество жертв теракта. К участию в акции приглашали всех желающих, пришедших просили обойтись без политической символики и лозунгов.

Отметим, в прошлом году на Малой Садовой уже устроили аналогичную акцию памяти. Напомним, террористы захватили более 1 тыс. заложников в школе в Северной Осетии во время торжественной линейки 1 сентября 20014 года. Штурм школы начался 3 сентября. Погибли 334 человека, из них 186 детей.

Ранее 3 сентября в городе также прошла официальная траурная церемония памяти жертв Беслана. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, члены североосетинской диаспоры и школьники возложили цветы к памятнику «Дети Беслана» в Малоохтинском парке. Также у храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте прошла лития в память о погибших.

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