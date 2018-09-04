Nestle будет разрабатывать индивидуальные диеты на основе ДНК Программу уже запустили в Японии

Компания Nestle собирается заняться разработкой индивидуальных планов питания на основе ДНК человека. Созданные диеты компания будет продавать заказчикам, следует из материалов The Quartz.

Подобный формат бизнеса компания уже запустила в Японии в тестовом режиме. Около 100 тыс. покупателей продукции Nestle получили наборы для сбора ДНК. Также участники делают фотографии своей еды для приложения, на основе данных которого Nestle выдает им рекомендации по питанию.

Отметим, швейцарская транснациональная корпорация Nestle является крупнейшим в мире производителем продуктов питания. Основной рынок сбыта – США, на американских покупателей приходится около трети оборота компании. В России представительство Nestle действует с 1995 года. Компания выпускает в РФ продукцию под широким спектром торговых марок — Nescafé», «KitKat», «Nesquik», «Экстрем», «Россия — щедрая душа», «Бон Пари», «Nuts», «Золотая марка» и другие. Также в России Nestle контролирует ряд фабрик по производству продуктов питания.