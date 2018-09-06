УФАС Петербурга завело дело против комитета по развитию предпринимательства Из-за ограничения конкуренции в конкурсе на аренду помещений бизнес-инкубатора

Петербургское УФАС возбудило антимонопольное дело против комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

Ранее служба обнаружила ограничение конкуренции комитетом при установлении порядка аренды помещений бизнес-инкубатора. В июле управление ФАС выдало комитету предупреждение об изменении порядка проведения конкурсного отбора, но оно не было исполнено. По возбужденному делу 26 сен6тября состоится первое заседание.

Отметим, бизнес-инкубатор является объектом инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Бизнес-инкубатор специализируется на сферах инноваций, информационных и высоких технологий, а также научно-технической деятельности. Инкубатор рассчитан на 160 мест для размещения организаций.