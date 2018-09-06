Все новости

06.09.18 / 15:23 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

УФАС Петербурга завело дело против комитета по развитию предпринимательства

Из-за ограничения конкуренции в конкурсе на аренду помещений бизнес-инкубатора

Фото Abnews.ru

Петербургское УФАС возбудило антимонопольное дело против комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

Ранее служба обнаружила ограничение конкуренции комитетом при установлении порядка аренды помещений бизнес-инкубатора. В июле управление ФАС выдало комитету предупреждение об изменении порядка проведения конкурсного отбора, но оно не было исполнено. По возбужденному делу 26 сен6тября состоится первое заседание.

Отметим, бизнес-инкубатор является объектом инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Бизнес-инкубатор специализируется на сферах инноваций, информационных и высоких технологий, а также научно-технической деятельности. Инкубатор рассчитан на 160 мест для размещения организаций.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,161 seconds.