УФАС Петербурга завело дело против комитета по развитию предпринимательства

Петербургское УФАС возбудило антимонопольное дело против комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.
Ранее служба обнаружила ограничение конкуренции комитетом при установлении порядка аренды помещений бизнес-инкубатора. В июле управление ФАС выдало комитету предупреждение об изменении порядка проведения конкурсного отбора, но оно не было исполнено. По возбужденному делу 26 сен6тября состоится первое заседание.
Отметим, бизнес-инкубатор является объектом инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Бизнес-инкубатор специализируется на сферах инноваций, информационных и высоких технологий, а также научно-технической деятельности. Инкубатор рассчитан на 160 мест для размещения организаций.
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