В ВТБ сообщили о планах купить два региональных банка

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал о планах купить два региональных банка. Об этом он сообщил в четверг.
По словам Костина, два новых банка помогут нарастить бизнес ВТБ в двух конкретных областях, передает РБК. Подробности будущей сделки пока не сообщаются.
Отметим, В августе ВТБ договорился о покупке банка «Возрождение». Компания собирается купить не менее 75% акций банка. Сделку планируют закрыть в сентябре. Ее стоимость пока не раскрывают.
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