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06.09.18 / 20:14 Новости / Россия и мир / Экономика

В ВТБ сообщили о планах купить два региональных банка

Они помогут нарастить бизнес ВТБ в двух конкретных областях

Фото АБН

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал о планах купить два региональных банка. Об этом он сообщил в четверг.

По словам Костина, два новых банка помогут нарастить бизнес ВТБ в двух конкретных областях, передает РБК. Подробности будущей сделки пока не сообщаются.

Отметим, В августе ВТБ договорился о покупке банка «Возрождение». Компания собирается купить не менее 75% акций банка. Сделку планируют закрыть в сентябре. Ее стоимость пока не раскрывают.

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