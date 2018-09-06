Первое осеннее заседание ЗакСа могут перенести из-за крестного хода — СМИ Заседание могут перенести на 11 сентября

Петербургские парламентарии могут перенести первое осеннее заседание на день из-за крестного хода. Об этом в четверг пишет «Фонтанка» со ссылкой на слова шести депутатов.

Заседание назначено на 12 сентября, однако может состояться на день раньше. Инициатором якобы стал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Как утверждают депутаты, он объяснил предложение желанием посетить крестный ход на Невском проспекте.

Отметим, 12 сентября в центре Петербурга пройдет традиционный крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского в Александро-Невскую лавру. В мероприятиях по празднованию этого дня обычно участвуют губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров.