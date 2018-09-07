«Метрострой» пообещал выплатить зарплату строителям «Новокрестовской» и «Беговой» в «ближайшее время» Задержка связана с арестом счетов

Вопрос с выплатами заработной платы строителям станций «Новокрестовская» и «Беговая» петербургского метрополитена будет решен «в ближайшие несколько недель». Об этом в пятницу сообщили в ОАО «Метрострой».

В компании пояснили, что задержка связана с арестом счетов подрядной организации по требованию налоговой инспекции, передает «Фонтанка». Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил производство по делу о финансовой несостоятельности ЗАО «Управление-15 Метрострой», однако счета до сих пор заблокированы.

Добавим, ФНС подала иск о банкротстве ЗАО «Управление-15 Метрострой» в начале августа. Сумма требований в материалах картотеки арбитражных дел не указывалась. Информация о прекращении производства по этому делу появилась на этой неделе.