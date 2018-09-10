Московская биржа открылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи 2326,13; индекс РТС 1048,29

Торги понедельника на Московской бирже открылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи на 10:00 составил 2326,13 и сразу ушел в рост, индекс РТС начал со снижения до 1048,29 пункта.

Как отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, по индексу Мосбиржи не ожидается подъем выше 2330 пункта, так как аппетит к риску на рынках остается скромным. На внешних площадках складывается умеренно негативный фон. Пара доллар/рубль будет продолжать восхождение. Давление на рубль оказывают возобновившиеся распродажи российского госдолга.