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10.09.18 / 09:44 Новости / Россия и мир / Экономика

Баррель Brent подорожал до $77,4

На новостях о сокращении числа буровых установок в США

Фото vestifinance.ru

Баррель нефти эталонной марки Brent подорожал в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE до $77,4. Рост составляет 0,8%, свидетельствуют данные биржи в понедельник.

Также в цене растет WTI. Баррель по фиксингу на 9:25 по московскому времени стоит $68,24 с ростом на 0,7%.

Как отмечает аналитик Forex Club Иван Марчена, нефть растет в цене после выхода данных о сокращении количества буровых установок в США. За неделю их количество сократилось на 2, до 860.

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