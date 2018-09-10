Баррель Brent подорожал до $77,4 На новостях о сокращении числа буровых установок в США

Баррель нефти эталонной марки Brent подорожал в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE до $77,4. Рост составляет 0,8%, свидетельствуют данные биржи в понедельник.

Также в цене растет WTI. Баррель по фиксингу на 9:25 по московскому времени стоит $68,24 с ростом на 0,7%.

Как отмечает аналитик Forex Club Иван Марчена, нефть растет в цене после выхода данных о сокращении количества буровых установок в США. За неделю их количество сократилось на 2, до 860.